Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, parla a Jtv prima della sfida contro il Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League: "E' un playoff, non si possono giocare 45 minuti fuori casa. Il discorso vale come l'anno scorso con il Lione: è una squadra abituata a questo tipo di partite: agli ottavi arriva spesso. Si affronta con rispetto, sapendo che siamo forti e vogliamo affrontare il turno. Si vince come l'ha preparata Pirlo. Vedo tranquillità, a lui piacciono queste partite. E' una competizione da giocare e anche in panchina, non vede l'ora di scendere in campo con i ragazzi. L'ha preparata bene, con tranquillità e voglia di fare bene. Ci aspettiamo ottime risposte dai giocatori".



SUL PORTO - "Squadra tignosa, l'allenatore è bravo. Anche da calciatore si preparava alla grande. Da allenatore ha fatto la gavetta, ha vinto qui e in Belgio. Squadra tosta, non ha preso gol e si difende bene. Riparte velocemente. Sarà difficile".



I PLAYOFF - "Il ricordo qual è? Si pensa al percorso recente, non al gruppo. Sei arrivato agli ottavi ed era ciò che volevamo. Ora si riprendono dai playoff, non si possono sbagliare nemmeno 45 minuti. Si arriva al momento clou della stagione, i momenti sono decisivi".