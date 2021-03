Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, ha parlato a Sky prima del match di Champions League contro il Porto: "Non sono più un giocatore, non so cosa dovrei fare per affrontare questa partita. Sarà una grandissima serata, spiace che non ci siano i tifosi. Serve dare qualcosa in più sennò non si passa il turno"



SU RONALDO - "E' carico, si è riposato ed è pronto. Puntiamo su di lui, difficilmente sbaglia"



SULLA RIMONTA - "L'incertezza è normale, a marzo ci sono partite decisive"