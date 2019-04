Pavel Nedved, dirigente della Juventus, parla a Sky Sport prima della sfida contro l'Ajax: "E' bello vivere queste partite qua, siamo in grande attesa, vogliamo fare bene. Magari meglio dell'andata di Madrid. Ronaldo? Eravamo preoccupati, era un infortunio muscolare, ma lui non è umano, ci ha sorpreso, ha lavorato tantissimo, è un grande professionista. Chiellini? Sta facendo la miglior stagione di sempre, ci mancherà sicuramente ma non deve essere un alibi. Abbiamo Rugani e Bonucci, si faranno valere".



ANCORA SU RONALDO - "Ronaldo professionista come me? Lui vive il calcio, è maniacale. E questi sono i risultati. L'Ajax? Crea tanto, ma concede tanto, vogliamo un risultato diverso rispetto a quello dell'andata di Madrid. Bernardeschi? Mi aspetto sempre dei miglioramenti. Ha fatto dei passi da gigante, è migliorato tanto in mentalità e in cose fuori dal campo. Lui ce l'ha dentro, dobbiamo tiralo fuori".