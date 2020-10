Pavel, vicepresidente della, parla a Sky Sport prima della sfida contro il: "Delle difficoltà erano prevedibili perché abbiamo cambiato tanto: nuovo allenatore, nuova rosa. Siamo partiti senza precampionato, senza poter provare la squadra, le stai provando ora e ci sono normali difficoltà. Mancano anche giocatori importanti, non cerco alibi e scuse, ma solo per spiegare le difficoltà che abbiamo trovato. In Champions siamo partiti bene, vediamo a che punto siamo"."La frase sui tamponi? Non voglio entrare nel discorso fatto, sentendolo so cosa sta provando, so le difficoltà che sta attraversando, stando bene vorrebbe spaccare il mondo e vorrebbe non saltare partite così"."Non è cambiato il mio ruolo, sono sempre stato vicino alla squadra, mi sento responsabile del settore sportivo, mi sento un punto di riferimento per tanti giocatori, tanti giovani, che non si ricordano neanche che giocavo perché sono molto giovani. Sanno che hanno un punto di riferimento in me, cerco di aiutarli dove vedo"."Troppi esperimenti? La formazione di questa sera mi piace, perché ci sono giovani e giovani bravi. Sappiamo le difficoltà che ci sono quando devi vincere, perché il nostro Dna ti porta a vincere; abbiamo cambiato tanto, vogliamo costruire qualcosa di importante. Ovviamente ci saranno grosse, grosse difficoltà".SUI GIOVANI - "Allo sbaraglio? Dobbiamo dire che sono usciti anche giocatori che non volevano stare più qui per far crescere i giovani, doveveamo accettare una situazione. E ora proviamo costruire, conosciamo le difficoltà. Sarà dura".LA SUPERLEGA - "Domanda a cui deve rispondere il nostro presidente, che si occupa della questione. Non so cosa sia, me lo farò spiegare anche io dal presidente".