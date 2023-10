Ilè sempre una partita speciale, almeno per i tifosi. Quello dipoi è diverso da tutti gli altri, dopo l'avvento delloStadium è l'unico in Italia con gare autentiche di casa e trasferta. Il prossimo infine potrebbe essere a suo modo. Perché dopo anni di assenza del tifo organizzato in curva Sud, come scoria definitiva dopo lo scioglimento post-conseguenze dele le coraggiose denunce del club bianconero, negli scorsi mesi è progressivamente tornata l'intenzione di ripopolare attivamente il settore da sempre cuore del tifo juventino. Tentativi di disgelo tra quelle componenti organizzate e il club, che hanno vissuto, con la curva Sud che almeno nel derby di domani dovrebbe tornare ad accompagnare la squadra come un tempo.Un ultimo tassello, quello mancante, arrivato qualche giorno dopo la decisione della curva di partecipare in ogni caso attivamente alla partita contro il Toro, come fatto contro la Lazio ma per esempio non contro il Lecce., il post su Instagram pubblicato da CurvaSudJuventus1897. Un messaggio che fa seguito al comunicato di inizio settimana: “La Curva ha dovuto per forza di cose saltare anche la partita contro l'Atalanta, ma per il semplice motivo dovuto alla ristrutturazione del settore ospiti del Gewiss Stadium: troppo pochi i biglietti per contenere tutta la Curva della Signora. Ma ora, come già annunciato negli scorsi giorni,. La protesta della Curva va ovviamente avanti; ma vista l'importanza storica di una partita così sentita per la città di Torino e non solo, il Dodicesimo uomo in campo non ha intenzione di lasciare da sola la sua Signora. I ragazzi di Allegri contro gli odiati rivali granata potranno contare sulla spinta della Curva. In uno Stadium che, finalmente, tornerà a ruggire”.