Matteo Lovato è l'intuizione del Verona per questo inizio di stagione. Alla Juve sono bastati 90' per rimanere incantata dalle qualità di questo ragazzo, che i gialloblù hanno pescato dal Padova per 500mila euro e oggi è già considerato il nuovo Kumbulla. I bianconeri l'hanno messo nel mirino dopo averlo visto allo Stadium, ma secondo La Gazzetta dello Sport dovrà superare la concorrenza del Milan.