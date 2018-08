Emre Can è arrivato dal Liverpool alla Juventus a parametro zero (i bianconeri hanno pagato 16 milioni di commissioni) e in vista della prossima stagione Marotta e Paratici hanno già messo nel mirino un altro colpo (quasi) a zero. Non è un segreto l'apprezzamento della Vecchia Signora per Adrien Rabiot, centrocampista del Psg che, appunto, va in scadenza nel 2019. Ancora manca l'accordo con il club parigino perché i rapporti tra il francese e parte dello spogliatoio non sono idilliaci. Il rinnovo, insomma, è tutt'altro che scontato con la Juve che ha già iniziato a drizzare le antenne.