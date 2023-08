Per la Juventus di Massimiliano Allegri questa mattina test a porte chiuse alla Continassa contro l'Alessandria, in previsione dell'esordio in campionato previsto per domenica in trasferta, sul campo dell'Udinese. Nel test contro i grigi, si è rivisto Paul Pogba, che ha giocato da trequartista alle spalle di Dusan Vlahovic ed è anche andato in gol. Buone notizie anche da Nicolò Fagioli, in recupero dopo l'infortunio alla clavicola di fine maggio: anche per lui minuti in campo nella partitella odierna.





Dopo il primo tempo la Juve conduce 3-0 sull'Alessandria: autori delle reti bianconere Daniele Rugani, che ha messo a segno una doppietta, e Pogba. Ne secondo tempo, si sono aggiunte anche le reti di Fagioli e Vlahovic, per un risultato finale che si fissa sul 5-0



Di seguito la formazione schierata dalla Juventus a inizio partita:



Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Rugani, Huijsen; Soulé, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Iling Jr, Kostic; Pogba; Vlahovic. Allenatore Allegri.