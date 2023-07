Cosa ci fanella foto diinsieme a tutti gli altri epurati di casa? Massimilianoe Cristianodi comune accordo hanno scelto di comunicare a molti elementi dell'attuale rosa di non essere più utili al progetto e, di conseguenza, sul mercato. Fra questi c'è anche l'ormai ex-capitano bianconero che, come da contratto, si sta comunque presentando alla Continassa per allenarsi fra palestra e atletizzazione. E proprio dalla sala pesi della Continassa Bonucci ha chiamato accanto a sé tutti gli epurati per una foto di gruppo, sorridente e senza fronzoli in cui appaiono i vari Arhtur, Pjaca, Pellegrini e Zakaria, ma e qui nasce il caso,- Cosa ci faceva? Nella conferenza stampa di presentazione del neo dsil caso mercato è stato spento:", eppure come tutti i giocatori della rosa della Juve anche il bomber classe 2000 davanti a un'offerta congrua al suo valore potrebbe partire. Offerte che, date le cifre a bilancio, dovrebbero essere superiori ai 20/25 milioni di euro e che, di conseguenza, oggi non esistono all'orizzonte.E allora perché Kean era lì? La risposta è la più semplice possibile, anche se no, non piace né a Massimiliano Allegri e non piacerà neanche ai tifosi bianconeri.e stava lavoranda in palestra con il resto del gruppo. E no, ad oggi il suo addio non è contemplato.