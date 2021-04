Il futuro di Juve e Napoli in qualche modo potrebbe intrecciarsi. In casa azzurra è stato criticato negli ultimi mesi l'operato di Cristiano Giuntoli mentre in quella bianconera potrebbe esserci l'addio di Fabio Paratici dopo oltre 10 anni.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport al posto di Paratici potrebbe arrivare l'attuale ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, che è ancora sotto contratto con il club partenopeo.