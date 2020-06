La Juve continua a cercare un nuovo regista. Viste anche le difficoltà ad arrivare ad Arthur nello scambio col Barcellona che comprende anche Pjanic, il club bianconero potrebbe concentrarsi su Jorginho. Che però, secondo quanto riferito da The Athletic, non si parlerebbe con Sarri da quando il tecnico ha lasciato il Chelsea. Nessun contatto, ma Jorginho resta un obiettivo concreto per la Juve.