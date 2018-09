Ieri è stato proprio Alex Sandro a confermare quanto anticipato già da tempo da Calciomercato.com: non c'è nessun rinnovo in vista per lui. "Non ho mai pensato di lasciare la Juventus, ma non sono ancora arrivate proposte di rinnovo. Ho ancora questo anno di contratto, poi il prossimo. Io mi concentro solo sul presente, poi vedremo cosa succederà": con queste parole a Sky Sport, ieri, ha liquidato la questione. Eppure in casa Juve rimane alta la fiducia riguardo al fatto che preso la situazione si possa sbloccare.