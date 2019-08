Come racconta l'edizione odierna di Repubblica, Federico Chiesa non ha intenzione di lasciare la Fiorentina. Anzi. Per il quotidiano generalista, nei prossimi giorni non ci saranno incontri tra la Viola e il suo esterno: chiara mossa da parte della società di Commisso volta a dire la parola 'fine' alla questione che ha tenuto banco per tutta l'estate.