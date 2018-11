Cristiano Ronaldo domina, alla Juventus e non solo. Il fenomeno portoghese sta per raggiungere la doppia cifra di gol in Serie A, dopo tre partite senza reti per iniziare la stagione, e i bianconeri giovano del suo clamoroso rendimento per un ruolino da record, fatto di 12 vittorie e un solo pareggio, contro il Genoa. Ronaldo è primo anche in Europa in una statistica, con la bellezza di 37 lunghezze di distacco dal primo inseguitore. Si tratta dei tiri: ben 93, con 9 gol, davanti ai 56 di Insigne del Napoli e di Piatek del Genoa, che hanno segnato rispettivamente 7 e 10 reti.