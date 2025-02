Getty Images

Juve Next Gen da record: 11 risultati utili di fila

5 minuti fa



Undicesimo risultato utile consecutivo per la Juventus Next Gen, che dal ritorno di Massimo Brambilla in panchina è riuscita a invertire la tendenza e a mettere in fila una striscia da record per la storia bianconera. Quest'oggi a farne le spese è stato il Benevento, che vedeva l'esordio di Michele Pazienza dopo l'esonero di Gaetano Auteri.



"Siamo contenti e soddisfatti del lavoro che i ragazzi stanno facendo, sono cresciuti e i risultati ci hanno dato la giusta consapevolezza per affrontare al meglio le partite: sappiamo quando difendere forte, quando aprirci e giocare. Devo fare i complimenti a tutti - ha spiegato in sala stampa proprio mister Brambilla - perché abbiamo fatto una grande partita. Ho sempre detto che il Benevento è una squadra forte, con ottime qualità: dovevamo affrontarla nel modo giusto e ci siamo riusciti. In questa vittoria c’è tanto merito nostro perché li abbiamo limitati al meglio. L’esperienza ci insegna che nella prima parte di campionato facciamo più fatica perché i ragazzi devono abituarsi alla categoria: è normale, io da quando sono tornato su questa panchina - ha proseguito il tecnico bianconero - ho trovato da subito un gruppo in grado di mettere spensieratezza e qualità in campo. Oggi abbiamo avuto l’opportunità di schierare Adzic, che ha delle doti incredibili: ha bisogno soltanto di giocare, di mettere minuti nelle gambe per entrare in condizione. È la filosofia con cui nasce la Next Gen: sappiamo che quando c’è bisogno per la Prima Squadra, noi lavoriamo anche per loro. A Potenza - ha quindi concluso - sarà un’altra gara complicata, ma ormai abbiamo imparato ad affrontare queste sfide e anche a gestire gli episodi che poi decidono queste partite. Contro il Benevento dovevamo difendere bene e ci siamo riusciti: faccio i complimenti ai ragazzi".