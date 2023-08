La Juventus Next Gen si aggiudica le prestazioni sportive di Simone Guerra, attaccante classe 1989 in arrivo dalla Feralpisalò.

Questo l'annuncio dei bianconeri:



"Simone Guerra vestirà la maglia della Juventus Next Gen. Il classe 1989 è arrivato a titolo definitivo e ha firmato un contratto che lo legherà ai nostri colori fino al 30 giugno 2024.

Di ruolo attaccante, Simone arriva in bianconero dalla Feralpisalò con la quale lo scorso anno - partecipando allo stesso girone della squadra allenata da Mister Brambilla - ha conquistato la storica promozione in Serie B con due giornate di anticipo. Guerra è stato uno degli artefici di questo primo approdo nella serie cadetta della formazione lombarda con i suoi 10 gol in 38 gare disputate. Saluta il suo vecchio club dopo 230 presenze e 80 reti segnate."