Da Neymar ad Alisson, da Gabriel Jesus a Marquinhos, fino ai "padroni di casa" Danilo e Alex Sandro. I grandi campioni della Nazionale brasiliana saranno presto ospiti alla Continassa. Il mercato non c'entra, in questo caso. La Federazione verdeoro, infatti, ha raggiunto un accordo con la Juventus per utilizzare gli impianti di allenamento della Vecchia Signora per un mini ritiro pre Mondiale in Qatar (magari anche con qualche amichevole), in programma a Torino nella settimana dal 14 al 19 novembre. Un simile tentativo era stato fatto anche con il Real Madrid e con il Tottenham, ma alla fine la scelta è ricaduta sul club bianconero.