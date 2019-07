Neymar non giocherà nessuna amichevole estiva con il Paris Saint-Germain. Il brasiliano, nome caldo del mercato, non sarà presente alla gara contro il Sydney FC, in programma martedì a Suzhou. Un fatto che fa crescere ulteriormente le voci sul suo possibile addio, con Barcellona e Juventus dirette interessate. Secondo L'Equipe, Neymar tornerà a disposizione solo per la prima giornata di Ligue 1 contro il Nimes, domenica 11 agosto. O Ney, in via ufficiale, starebbe recuperando dall'infortunio alla caviglia rimediato con il Brasile a inizio giugno, ma il mercato chiama e lui non sembra così intenzionato a chiudere le porte.