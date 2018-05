Nicola Higuain, fratello e agente di Gonzalo, con un tweet dopo la vittoria dello scudetto ha stuzzicato il Napoli e il passato del Pipita: "Ride bene chi ride ultimo. Questo scudetto dimostra il lavoro di un club, di una struttura, di una società seria. Complimenti alla Juve, complimenti a Gonzalo per un altro titolo nella tua magnifica carriera. C’è ancora tanta strada da fare. Silenzio e lavoro".



Una sorta di sassolino dalle scarpe tolto per sè e per suo fratello, dopo le molte offese ricevute nel tempo per il passaggio dal Napoli alla Juve.