Le parole di Hans Nicolussi Caviglia a Sky Sport dopo Juventus-Inter.



TITOLARE - "L'ho saputo all'ultimo, ero molto contento, lavoravo da tempo per questo e ho cercato di sfruttare l'occasione".



EMOZIONE - "La prima da titolare con l'Inter è un'emozione grande ma ho cercato di dare il meglio, per schermare gli attaccanti loro. Ho avuto meno palle in fase di possesso perché anche i loro giocatori facevano così".



SCELTA DI ALLEGRI - "Per le mie caratteristiche pensava a una partita di questo tipo".



NEXT GEN - "Uno step di anni fa, mi ha permesso di colmare il gap tra Primavera e professionisti. Poi ho fatto alcuni prestiti e ora sono qui. Ora si continua a lavorare, si cerca sempre più spazio".



CHI AL SUO POSTO? - "Abbiamo fatto parecchie prove, c'era il dubbio. Potevano farlo sia Rabiot che Loca, se stava meglio, alla fine si è deciso all'ultimo".



SCONTRO DIRETTO - "Era una partita fondamentale ma il campionato non finisce oggi. Era importante non perdere, abbiamo tenuto testa all'Inter, ora pensiamo alla prossima che non sarà facile perché il Monza gioca bene".