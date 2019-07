La Cremonese spinge per Daniel Ciofani, punta del Frosinone. I grigiorossi hanno alzato l’offerta a un milione di euro e l’affare va verso la chiusura. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è in arrivo anche Nicolussi in prestito dalla Juventus. Fatta pure per il prestito biennale del difensore Zortea (Atalanta).