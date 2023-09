L'avventura delle Juventus Women in Champions League è già finita. Le bianconere sono state sconfitte ai rigori dall’Eintracht Francoforte nelle ​qualificazioni alla UEFA Women’s Champions League. Dopo il pari per 1-1 tra regolamentari e supplementari, la squadra di Montemurro ha ceduto ai tiri dal dischetto a oltranza, decisivo l'errore di Nystrom.



LA GARA - Le italiane avevano battuto nel turno precedente l’Okzhetpes ed erano passate in vantaggio contro le tedesche con gol di Sofia Cantore. A pareggiare il punteggio ci ha pensato Prasnikar, la cui rete ha retto fino alla lotteria dei rigori. L'Eintracht accede così agli spareggi che poi daranno il pass per i gironi Tra uomini e donne, la Juve non sarà presente in nessuno dei due tornei di Champions League del 2023/24.