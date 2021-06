poi in quella più breve con il solo dirigente ora al Tottenham al comando, vedeva nella capacità di arrivare ai giocatori in scadenza di contratto uno dei punti di forza.. Quel che è stato è stato, però.che pur avendo a disposizione un panorama di parametri zero senza precedenti è arrivata a fine giugno senza essere riuscita a compiere un solo colpo in questo senso.