Secondo quanto riporta Rai Sport, l’Inter avrebbe chiuso un colpo in prospettiva in ottica della stagione 2020/21. A quanto si apprende, infatti, i nerazzurri si sarebbero assicurati le prestazioni sportive di Matteo Darmian, terzino destro in forza al Manchester United. L’ingaggio dell'italiano con la società milanese sarà ufficializzato dalla prossima stagione quando il giocatore avrà concluso il proprio contratto con i Red Devils e sarà disponibile sul mercato a parametro zero. Sembra dunque sfumare la rincorsa della Juve all'esterno italiano che, negli ultimi anni, è stato spesso accostato ai colori bianconeri. Darmian, classe 1989, approdato in Inghilterra nel 2015, dopo una prima stagione discreta è finito ai margini della rosa dello United.