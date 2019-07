Già da qualche giorno su Calciomercato.com vi abbiamo raccontato di come l'intesa tra le parti anche economica sia stata individuata ( leggi qui ),Tutta una serie di piccole-grandi cose che rallentano l'ultima fase della trattativa, dopo che in maniera piuttosto repentina la Juve era riuscita a portare a termine quella con De Ligt e Minouna volta preso atto dell'empasse di quella col Psg e del ritiro dalla corsa del Barcellona nonostante le ultime voci provenienti dalla Spagna.: con circa 80 milioni di euro tra parte fissa, bonus e commissione a Raiola (11 milioni) l'operazione De Ligt dovrebbe andare in porto, la distanza complessiva in questo momento è già ridotta in maniera tale da fare filtrare solo ottimismo sia sul fronte Juve che su quello Ajax. Con l'obiettivo di concludere il tutto in tempi utili per consentire a De Ligt di partecipare alla tournée bianconera, anche se a questo punto dovrà iniziare la preparazione con i lancieri., da Joao Cancelo ai tanti (troppi) attaccanti passando per quei centrocampisti ormai destinati a partire come Sami Khedira e Blaise Matuidi.. Che sarà il secondo giocatore più pagato della Juve e della serie A, dopo Cristiano Ronaldo: quasi 8 milioni netti a stagione più bonus ad arrivare a quota 12, con tanto di clausola rescissoria variabile con base di partenza a 150 milioni. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com