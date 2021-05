La Juventus rischia di essere esclusa da tutte le competizioni per la sua continua adesione al progetto SuperLega al fianco di Real Madrid e Barcellona. Secondo Tuttosport non c'è pericolo, poiché le nuove norme della Figc prevedono tale misura contro le società che partecipino eventualmente alla SuperLega. Non a quelle che manifestano la volontà di prendervi parte in futuro.