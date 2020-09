La Roma ha deciso di puntare su Rick Karsdorp e per questo motivo no punterà su Mattia De Sciglio. Lo scrive il Corriere dello Sport, con il numero 2 della Juventus che ora rischia o di restare in bianconero o di finire al Paris Saint-Germain: la Vecchia Signora vuole capire l'entità dell'infortunio di Alex Sandro, solo dopo scioglierà i dubbi sul futuro dell'ex Milan. Leonardo, nel frattempo, aspetta.