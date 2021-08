Domenica prossima la Juventus e il Barcellona si affronteranno in un'amichevole estiva di grande tradizione come il Trofeo Gamper, ma è tutt'altro che sicuro che si vedrà la sfida tra fuoriclasse Ronaldo-Messi. Questo perché Leo Messi, avverte il Mundo Deportivo, ancora non ha firmato il contratto col Barcellona, e finché ciò non avverrà lui non può allenarsi...