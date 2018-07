Come riporta l'Ansa, la tradizionale amichevole "in famiglia" tra Juve A e Juve B si svolgerà come sempre a Villar Perosa. Dopo aver valutato l'ipotesi di spostare l'appuntamento di pre-campionato, in programma il 12 agosto, all'Allianz Stadium, il club bianconero ha optato per la storia.