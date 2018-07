Niente tournée negli Stati Uniti per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese tornerà in Italia il 30 luglio e si allenerà insieme agli altri giocatori reduci dal Mondiale. Niente CR7 in America, dove i bianconeri sfideranno, il primo agosto ad Atlanta, gli ex Ibrahimovic e Giovinco, stelle delle MLS; il 4 agosto il Real Madrid a Washington.



L'8 agosto, come riporta La Stampa, Ronaldo lavorerà per la prima volta con Allegri e poi il 12 agosto giocherà la sua prima partita in bianconero nella classica sfida di Villar Perosa.