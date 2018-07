Niente tournée per Gonzalo Higuain. Come spiega La Gazzetta dello Sport, in questi giorni si sta allenando in vacanza, teoricamente dovrebbe tornare a lavorare con CR7 e gli altri reduci del Mondiale il 30 alla Continassa, sempre che il suo futuro non si decida prima. Contatti già avviati tra il Chelsea e il fratello-agente, ma il club deve prima cedere.