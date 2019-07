Alessandro Nista, allenatore dei portieri del Napoli di Ancelotti, ha condiviso cinque anni al Parma accanto a Gianluigi Buffon. Lo conosce bene, avendogli fatto da secondo nel corso del suo primo exploit in Serie A. Per questo, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche del suo ritorno in bianconero: ​"Buffon non ha bisogno di presentazioni, lo scorso hanno in Francia ha dimostrato di poter stare ancora ad alti livelli. Il ritorno alla Juventus? Ha seguito l'istinto, lo stesso che gli ha detto di ritornare a casa".