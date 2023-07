La Juventus ha rischiato di perdere Federico Chiesa in questo mercato. Diversi club arabi, avevano contattato il suo agente Fali Ramadani per sondare il terreno per un possibile approdo nella Saudi Pro League. Si tratta secondo Tuttosport di Al Ittihad, Al Hila, Al Ahli e Al Nassr. La proposta al giocatore era di un triennale da 20 milioni a stagione, ma il giocatore non ha neanche voluto approfondire. Il motivo? la volontà di rimanere in un campionato top per non perdere il treno per gli Europei di Germania 2024.