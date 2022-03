a. Ci sono poi da discutere i rinnovi anche di quei giocatori che non sono in scadenza ma a cui la Juve vorrà proporre un ridimensionamento, magari solo una spalmatura, dell'ingaggio. E ovviamente ci sono i quattro giocatori in scadenza che non possono più aspettare troppo tempo:proseguono contatti ordinari a distanza ma non c'è ancora nessun incontro in particolare in programma con Federico, che da qualche mese ha preso il posto di Minoin qualità di agente di Bernardeschi.In termini progettuali, se dovesse restare per Max Allegri sarebbe sempre un jolly prezioso ma con un ruolo di alternativa o poco più. Anche l'ingaggio andrà rimodulato di conseguenza,, nonostante la volontà di Bernardeschi fin dai primi dialoghi avviati già ai tempi di Raiola fosse quella di conservare un trattamento del tutto simile a quello attuale. Partita ancora da giocare, ma tra tutti i giocatori in scadenza proprio Bernardeschi oggi appare quello un po' più lontano dal rinnovo.