Non si scioglie il nodo legato ad Aaron Ramsey in casa Juve. Come riporta Tuttosport, infatti, dall'Inghilterra non è arrivata alcuna offerta per il ritorno in Premier e il gallese non vuole andar via. Un peso notevole per i bianconeri, legati al giocatore con un contratto di altri 2 anni a 7 milioni netti.