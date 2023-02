Un nome nuovo per la corsia sinistra della Juve. Come raccontato negli ultimi mesi, Alex Sandro saluterà quasi sicuramente i bianconeri a fine stagione. Quasi, perché una clausola allo scattare delle 40 presenze stagionali potrebbe far scattare il rinnovo automatico.



NOME NUOVO - Per forza di cose, la dirigenza bianconera sta scandagliando dunque il mercato alla ricerca di rinforzi di qualità e quantità per sostituire il brasiliano, badando al portafoglio. In estate tornerà a Torino Andrea Cambiaso, ora in prestito al Bologna, ma - come riportato dalla Gazzetta dello Sport - la Juve ha in testa un nome nuovo oltre a quello di Alejandro Grimaldo, che tra pochi mesi si libererà a zero dal Benfica. È quello di Carlos Augusto, 24 anni, fin qui protagonista di un’ottima stagione al Monza. Con mister Palladino sta trovando spazio e minuti importanti a tutta fascia, anche se in passato ha giocato da terzino classico e da braccetto di sinistra nei tre di difesa. Dopo averlo visionato per diverse partite, in virtù dei prestiti di Ranocchia e Rovella, il suo nome è finito sul taccuino bianconero. Tra i suoi estimatori, c’è soprattutto Massimiliano Allegri.