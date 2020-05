L'asse tra la Juve e Mino Raiola è più forte che mai. Oltre ad Erling Haaland, il procuratore è nella sua scuderia anche il giovane ​Donyell Malen, ariete classe '99 del PSV che va in scadenza nel 2024 ed è considerato uno degli astri nascenti del calcio olandese. Raiola ha parlato anche di lui con Fabio Paratici anche se, come riporta Ilbianconero.com, la concorrenza internazionale non manca.