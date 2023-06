In una stagione che si è rivelata più che mai complicata per lasia a livello processuale che sul campo, c'è un giocatore che, al suo primo anno in bianconero, si è rivelata un'autentica certezza con. Si tratta di, uno dei colpi più importanti chiusi la scorsa estate quando, dopo la cessione di De Ligt, la società bianconera è riuscita, con un'offerta monstre al Torino da 41 milioni di euro più 3,6 di noeri e bonus fino a 8 milioni di euro, a soffiarlo alla concorrenza dell'Inter. Oggi, un anno dopo, la Vecchia Signora si troverà a gestire un'estate di mercato sicuramente complicata, con tutti i giocatori della rosa che non sono intoccabili davanti a offerte monstre e, fra questi c'è proprio anche Bremer.Dopo aver vinto la scorsa stagione il premio di miglior difensore del torneo, per quest'annoè stato inserito neldella Serie A. Il tutto frutto dell'oltre il 75% dei contrasti vinti in stagione, più del 50% dei duelli sia aerei che non, una precisione del 90% dei passaggi riusciti e ben 5 gol all'attivo che lo portano al primo posto dei difensori goleador d'Italia e sul podio d'Europa.e nonostante i problemi del club non è entrato nell'ottica delle idee di voler andar via. Il mercato è però il mercato e con la Juventus che sta vivendolegati anche all'esclusione dalle coppe, soprattutto davanti alla possibilità di realizzare un grosso incasso.- E in quest'ottica vanno visti i contatti che nel corso della stagione ci sono stati fra il suo entourage e diversi top club d'Europa. Secondo quanto appreso daprima, entrambe alla ricerca di un centrale con le sue caratteristiche anche se meno considerate dal giocatore, poi. I Red Devils hanno chisuo il colpo Kim dal Napoli e oggi sono più lontani, mentre i Blues restano attivissimi nel mercato sul ruolo.per uno dei suoi pilastri difensivi,considerati più sacrificabili allora anche la posizione di Bremer potrebbe essere riconsiderata.