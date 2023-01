Non finisce qui il 'match' tra Juve e giustizia sportiva e ordinaria. Entro fine gennaio la Procura deciderà se richiedere o meno un processo nei confronti dei bianconeri per la manovra stipendi. Il 22 febbraio, invece, scadrà il termine per la richiesta di processo per il secondo filone delle plusvalenze, quelle emerse dall'inchiesta Prisma. Il 27 marzo, infine, si celebrerà l'udienza preliminare nell'ambito del processo incardinato presso il Tribunale di Torino.