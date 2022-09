La catastrofica serata dell', chiusa con la sconfitta contro il, complica il percorso indella Juve e aggiunge pensieri a un inizio di stagione tutt'altro che avvincente. Dopo 180 minuti giocati senza entusiasmare, i bianconeri sono fermi a quota zero punti in. Le cose in campionato non vanno meglio, con la squadra diall'ottavo posto dopo 6 giornate (e già staccati di 4 puntì dal trio di testa composto da). Per spiegare la crisi, aiutano i numeri.In, la Juve già insegue. E fatica, soprattutto in attacco. L'emblema del momento bianconero è la solitudine di, ma la mancanza di supporto alla punta non basta a spiegare l'inconsistenza del reparto offensivo (che un grande aiuto sta avendo dall'innesto di, arrivato a fine mercato). La squadra diè l'ottava del campionato per conclusioni (80), addirittura undicesima per tiri nello specchio della porta (23).(poi, un rigore e due centri su punizione di Vlahovic e il gol di Bonucci contro la Salernitana, nato comunque da un penalty). Mancanza di spunti, poche idee e spesso confuse. Di poco meglio con i cross: la Juve è quarta, con quaranta traversoni utili (dietro a) anche grazie all'apporto e alla corsa degli esterni, su tutti lo specialista(già 3 assist, due in campionato e uno in coppa).Resiste la solidità del reparto arretrato, almeno in. La Signorae, insieme al, Allegri vanta la seconda miglior difesa dietro all'Atalanta (solo 3 gol incassati). Ma il dato è da contestualizzare: i gol sono stati presi nelle gare contro(1),(1) e(2), le avversarie più impegnative per importanza dei match e stato di forma in questo avvio di stagione., squadre di ben altro spessore rispetto agli ostacoli messi di fronte dal campionato.E l'unico numero che interessa, per ritrovare morale e consapevolezza, è il 3. Come i punti da portare a casa.