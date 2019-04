Secondo quanto riportato da Tuttosport non sarà il cartellino di Moise Kean ad essere inserito nella trattativa con l'Ajax per Matthijs de Ligt. Il club bianconero sta infatti pensando di sacrificare il cartellino di Rogerio, oggi al Sassuolo, come contropartita per abbassare la richiesta di 70 milioni fatta dai Lancieri.