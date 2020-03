La Juventus vuole sì giovani, alla Tonali, ma anche profili di esperienza per rivoluzionare il centrocampo. Per questo motivo, i bianconeri non mollano Ivan Rakitic, in uscita dal Barcellona, alla ricerca di una nuova sfida e cercato anche da Siviglia e Atletico Madrid. Non sarà facile, ma la Juve ci proverà.