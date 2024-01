Juve, non solo Adzic e Boteli: un altro baby nel mirino di Giuntoli e Manna

Nicola Balice

C'è Tiago Djalò, sicuramente: la Juve è al lavoro per definire gli ultimi dettagli, salvo clamorosi colpi di scena non all'orizzonte poi il portoghese diventare un nuovo difensore portoghese. C'è Moise Kean, a sorpresa ma non troppo: ora è fermo ai box per il problema alla tibia, ma lo spazio al suo rientro sarà ridotto e ora si prenderà qualche giorno per riflettere sull'ipotesi prestito con Monza e Fiorentina già sintonizzate sulle sue frequenze. E poi c'è il mercato di prospettiva, quello che sembra interessare almeno quanto quello per il presente la coppia formata da Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. Che dopo aver effettuato l'affondo forse decisivo sul fronte Vasilije Adzic (talento classe 2006 del Buducnost Podgorica) sta lavorando con convinzione su quello legato a Winsley Boteli (centravanti classe 2006 del Borussia Monchengladbach), senza aver la minima intenzione di fermarsi qui. Perché dalla Germania si continua a pescare un prospetto dietro l'altro e la Juve ora ha messo le mani anche su un altro giocatore su cui scommettere.



COLPO TRUS – Si tratta di Luis Carl Trus, esterno d'attacco classe 2006 di proprietà dell'Hertha Berlino da cui si potrà liberare gratuitamente a fine stagione. Nel club tedesco è fin qui sempre rimasto all'interno delle squadre giovanili, in questa stagione agli ordini dell'Under 19. E il percorso virtuoso prospettatogli (Under 19 poi Next Gen con vista sulla prima squadra), è quello che starebbe facendo la differenza nonostante la concorrenza internazionale: l'esempio di Kenan Yildiz e gli altri insegna sempre più, diventando un fattore decisivo su scala internazionale tra giocatori che partono da condizioni del tutto simili. Contatti sempre più frequenti, risposta in arrivo. La Juve non si ferma più, almeno per quel che riguarda il mercato del futuro.