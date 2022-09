Non siamo qui per tornare indietro su questioni solari, come la scelta dei giocatori sul mercato, la preparazione atletica, le formazioni, i cambi in corsa come quello dell’altra sera di Di Maria, che indeboliscono la squadra anziché migliorarla. Però è doveroso riflettere sull’esito di un sondaggio lanciato stamane da calciomercato.com (quasi 4 mila voti in meno di 6 ore) in cui i tifosi della Juventus assegnano una larga quota di responsabilità anche ad Andrea Agnelli e in generale alla dirigenza bianconera. Il sondaggio è ancora aperto, chi vuole può ancora dire la sua. Premesso che non è possibile vincere sempre, e la Juventus l’ha già fatto quanto mai nessuno in Italia,zigzagando fra scelte tecniche contraddittorie, deprimendo il proprio bilancio economico e sportivo, cambiando senza mai ritrovarsi.perché c’è la sua firma sotto ogni progetto, oltreché ogni bilancio.Delle grandi squadre, la Juventus è l’unica che ha registrato un netto calo di abbonati rispetto al 2020 (20 mila tessere vendute, -27% rispetto al 2020), finora tutt’altro che compensato dai biglietti venduti per la singola partita. In Champions, per dire, nell’annunciata “decisiva” partita col Benfica, c’erano solo 34 mila persone, di cui 2 mila rumorosi (e poi festanti) tifosi portoghesi.Vincolarsi per 4 anni ad Allegri, a cifre in Italia fuori mercato, è un non senso che la Juventus rischia di pagare carissimo. Ma sarebbe stato lo stesso con qualunque altro tecnico. Perché 4 anni? Da quando si fanno contratti così lunghi? Esistono i rinnovi, e si meritano come i bonus: servono i risultati, specchio della realtà. E la realtà attuale sarebbe quella di un allenatore sull’orlo dell’esonero, se non ci fosse quel contratto monstre a garantirlo.(2 vittorie su 8 partite, scivolo in Europa League a un passo, ma anche situazione infortunati sempre grave, squadra che gioca male e corre poco, serbatoi ogni volta vuoti dopo mezzo tempo).L’altra sera, persa partita e faccia contro il Benfica, tutta la squadra () è andata a farsi insultare e fischiare sotto la curva, perché così pare sia ormai necessario ogni volta che si perde (a noi francamente sembra inutile ed eccessivo). Poi Allegri, impacciato e deluso, ha spiegato a modo suo, ma senza la possibilità delle solite battute, i suoi perché sulla sconfitta, risparmiandoci per una volta gl’infortuni e le assenze.@GianniVisnadi