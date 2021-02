Giornata di visite mediche in casa Juventus e non solo Leonardo Bonucci, che nella trasferta di Champions è volato con la squadra in Portogallo, ma non era comunque a disposizione di Andrea Pirlo.



Al J Medical sono arrivati questa mattina per sottoporsi alle visite mediche di rito anche Giorgio Chiellini, uscito infortunato nel corso della gara contro il Porto per un problema al polpaccio, e anche Rodrigo Bentancur, fra i protagonisti in negativo della gara. A loro si è aggiunto anche Alvaro Morata che, come raccontato da Pirlo, ha avuto un mancamento a fine gara.