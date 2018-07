Leonardo Bonucci non è l'unico difensore centrale che la Juventus segue in queste settimane. Al momento l'ex bianconero è il più vicino a vestire la maglia bianconera, maMarotta e Paratici continuano a trattare con il Milan e, parallelamente, si guardano attorno alla ricerca di altri potenziali rinforzi. I nomi caldi in questo momento sono quelli di Diego Godin e Matthjis de Ligt con l'ultimo più defilato anche a causa del costo del cartellino che si aggira sui 50 milioni. Godin, al contrario, ha una clausola da 20 milioni di euro. ​