: non più soltanto fuori dai piani, ma effettivamente fuori rosa. All'entourage del capitano (ormai ex) bianconero spetterà il compito di trovare una soluzione adeguata. Ma in casa Juve ci sono anche altri giocatori messi nelle stesse condizioni di Bonucci: si alleneranno a parte, non partiranno per gli Stati Uniti, messi alla porta e non solo sul mercato.la retrocessione del Leeds ha guastato i piani e la serie di “no” rifilati dal giocatore alle piste alternative (vedi Galatasaray) sta complicando il tutto. Dipure ormai si sa tutto, si lavora a un prestito per provare a limitare i danni, ci sono Crystal Palace e Fiorentina tra le altre. Per Denisc'è una trattativa avviata, è quella col West Ham: complicata, in prestito con diritto la valutazione dell'offerta sfondava quota 20, la richiesta restava di 25 con obbligo garantito, l'ultima proposta a titolo definitivo non superava i 13. E poi Luca, si complica la Lazio e viene proposto a mezza Europa. E poi Marko, via anche a titolo gratuito.– Giovani, magari non giovanissimi. Chiusa la telenovela Filippo, all'Empoli in prestito con diritto e controdiritto di riscatto. Si cercano soluzioni definitive sia per Gianlucache Hansma pure Matiasè sul mercato anche per scelta personale ().– Fuori dal “lodo Bonucci” ci sonoe Daniele, anche per questioni di necessità numerica proprio in vista della tournée. Ma pure loro sanno di essere assolutamente sacrificabili, anche qualcosa di più: a un anno dalla scadenza, se trovassero una squadra di loro gradimento, la Juve di certo non li tratterrà.