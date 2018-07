Bonucci vuole la Juve, solo la Juve. E la Juve sta provando ad accontentarlo dopo averlo “perdonato”. Molto se non tutto dipenderà però dal Milan, dalla capacità dei rossoneri di risolvere la grana Higuain ad esempio. Nel frattempo però attorno al clamoroso ritorno di Bonucci in bianconero ruotano i destini di altri difensori centrali: da Caldara a Rugani, da Benatia a Godin. Tante storie diverse e allo stesso tempo intrecciate, con altrettanti finali ancora da scrivere.



RUGANI - In principio era Daniele Rugani. Il difensore designato per essere sacrificato sull'altare del bilancio, pur senza essere mai finito ufficialmente sul mercato. Il Chelsea per lui faceva e continuerà a fare sul serio, la trattativa procedeva spedita con tanto di accordo già trovato con il giocatore. A mancare era solo, per così dire, l'accordo tra club con la Juve capace di rifiutare anche l'ultima offerta da 45 milioni più bonus. Cifra non ancora giusta, ma quasi. Tra oggi e domani il nuovo assalto dei Blues, una proposta complessiva da oltre 55 milioni di euro. Che deve essere formalizzata in fretta, perché si sta muovendo molto altro in casa Juve. Dove il comportamento di Ramadani con Pjanic potrebbe anche convincere i bianconeri a far saltare tutto.



CALDARA - Anche perché nel frattempo i riflettori su Mattia Caldara si sono accesi e non sembrano potersi spegnere tanto facilmente. Continui e ripetuti gli incontri tra Fabio Paratici e Beppe Riso in questi giorni. Il Milan sta provando con una certa insistenza ad inserirlo nell'operazione Bonucci nonostante la Juve dica no e pretenda di veder prima decollare la cessione di Higuain. Parallelamente il Borussia Dortmund fa sul serio, rifiutata l'offerta da 35 milioni più bonus ora i tedeschi studiano un nuovo assalto. Finché sarà possibile, però, la Juve proverà a trattenerlo. O quantomeno vorrà provare a confermare un controllo a distanza sul suo futuro.



BENATIA - In tutto questo ancora da definire è la posizione di Mehdi Benatia. Se uno solo tra Rugani e Caldara sembra destinato a lasciare Torino, non è escluso che il marocchino possa comunque partire anche a fronte dell'arrivo di un titolare come Bonucci (o magari Godin). Anzi: alla richiesta di Caldara da parte del Milan, i rossoneri han ricevuto in risposta la possibilità di poter cedere il marocchino. Che a sua volta continua ad essere sondato dal Borussia Dortmund oltre che dal Marsiglia.



GODIN - C'è poi il profilo di Diego Godin in sospeso. L'uruguaiano continua a non aver dato una risposta all'Atletico Madrid né alla Juve, l'operazione Bonucci in tal senso può servire per dare un'accelerata anche sul fronte Godin che potrebbe non essere più una priorità. Il prezzo rimane lo stesso, 20 milioni: almeno 10 milioni in meno di quel che costerebbe il capitano rossonero alla Juve, a parità di età e con molta pressione in meno. Ipotesi sempre viva, ma inevitabilmente messa in ombra da una luca abbagliante come quella regalata dalla maxi-operazione sull'asse Juve-Milan.



@NicolaBalice

​