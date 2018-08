Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus sta già lavorando per il mercato del futuro e oltre ad aver ottenuto una prelazione per Federico Chiesa, nell'affare che ha portato Marko Pjaca a Firenze, ha ottenuto la stessa formula anche con l'Empoli per Antonino La Gumina ed è vicinissima ad ottenerla anche per Adrien Rabiot con il suo entourage in caso di addio a parametro zero dal PSG.