Juve: non solo Gudmundsson. Nel mirino entra un altro gioiello del Genoa

Il nome di Albert Gudmundsson è da tempo presente sulla lista della spesa della Juventus. L'attaccante islandese del Genoa è una delle alternative più concrete che i bianconeri stanno sondando in vista dell'estate, soprattutto qualora Federico Chiesa dovesse salutare la Continassa.



Dopo aver resistito a gennaio all'offerta della Fiorentina, ora la richiesta del Grifone per lasciar partire il suo gioiello più brillante sembra aggirarsi attorno ai 30/35 milioni di euro. Una cifra che la Vecchia Signora vorrebbe abbassare inserendo nella trattativa una contropartita tecnica che tuttavia i liguri non sembrano disposti ad accettare. La volontà del Genoa è infatti quella di monetizzare il più possibile dall'eventuale partenza del suo attuale capocannoniere stagionale, anche perché il club rossoblù avrà l'obbligo di chiudere a saldo zero la prossima sessione di mercato, spendendo non più di ciò che incasserà.



Ma il 26enne di Reykjavik non sarebbe l'unico rossoblù finito nel mirino della dirigenza juventina. Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, la squalifica per doping di Paul Pogba starebbe inducendo i bianconeri a cercare un profilo con cui sostituirlo. E lo sguardo sarebbe caduto nuovamente in casa Genoa. Qui è infatti domiciliato il miglior incontrista della Serie A, nonché uno dei primi per contrasti vinti nei principali campionati europei: il danese Morten Frendrup.



Il 22enne ex Brondby ha rinnovato giusto ieri il suo contratto con il Grifone, prolungandolo fino al 30 giugno 2028. Ciò non significa che non possa partire. Più che l'eventuale ostruzione del Genoa, tuttavia, il vero ostacolo sembra rappresentato dalla concorrenza di diversi club inglesi, Liverpool su tutti, che da tempo ne stanno monitorando la crescita.